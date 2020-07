Hoe is het nu met...? 99 Luftballons-Nena

Zestig jaar werd ¬Gabriele Susanne Kerner, beter bekend als Nena, in maart van dit jaar. Oud? ,,Je bent pas oud als je je idealen opgeeft”, zegt de Duitse die in 1983 een wereldhit had met 99 Luftballons. Je blijft jong, zo is ze overtuigd, door ‘je te blijven verbazen en nieuwe dingen te blijven doen’. ,,Daarom loop ik graag op handen en voeten trappen op of ren ik achteruit door het bos", zei ze dit jaar tegen Bild am Sonntag.