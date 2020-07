Hoe is het nu met? ‘Back to the future’ Michael J. Fox

Michael J. Fox (58), dit weekeinde te zien in de Back to the Future-trilogie, heeft sinds het bericht dat hij leed aan de ziekte van Parkinson, nooit de moed opgegeven. De Canadese acteur werkt nog volop in Hollywood, maar vooral voor het kleine scherm, in series als The Good Fight en Designated Survivor. Toch heeft de ziekte zijn carrière gekortwiekt.