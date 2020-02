Hoe is het nu met...? Ben Saunders

Het was een compleet gekkenhuis, na zijn winst van The voice of Holland in januari 2011. Saunders, die toen werkte in de tattooshop van zijn vader in Hoorn, kon niet meer met goed fatsoen zijn werk doen. ,,Ik werd echt belaagd door mensen.” En nog wordt hij geregeld op straat aangesproken door mensen die met hem op de foto willen, ook al is hij nu veel minder in de publiciteit dan jaren terug. ,,Maar ja, misschien ben ik ook wel een opvallende verschijning, met mijn tatoeages.”