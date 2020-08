Hoe is het nu met...? Grace Kelly-zanger Mika

Grace Kelly, Love Today, Big Girl (You Are Beautiful)... weinig artiesten regen de successen zo aan elkaar als de Brits-Libanese zanger Mika (36) in 2007. Zijn grootste hit in Nederland, Relax (Take It Easy), was dat jaar zelfs de bestverkochte single van een buitenlandse artiest. Dankzij fan Paul de Leeuw kwam hij hier daarna nog wel op tv, maar hits bleven uit.