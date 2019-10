Hoe is het nu met...? Isabelle ‘TMF’ Brinkman

POLL Presenta­tie Eurovisie Songfesti­val zo goed als rond: ‘We willen er niet twee, maar drie’

25 oktober De organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam is er bijna uit wie volgend jaar het liedjesspektakel moet gaan presenteren. Dat vertelde uitvoerend producent Sietse Bakker zojuist in RTL Boulevard. Grote verrassing is dat er niet aan twee, maar zelfs aan drie presentatoren wordt gedacht.