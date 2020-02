Hoe is het nu met...? Judith de Klijn

Judith werkte begin jaren 90 als secretaresse bij Veronica, in de tijd dat dit ‘wat kleinschaliger was’, toen ze letterlijk achter een bureau vandaan werd geplukt om een screentest te doen voor omroepster. ,,De jeugd van nu weet natuurlijk niet meer wat dat is. Een uitgestorven ras’’, zegt ze lachend. Ze wilde eigenlijk niet in de schijnwerpers staan, maar het balletje begon te rollen toen het hartstikke leuk bleek. ,,Het was zo anders dan nu. Het was voor bijna iedereen een opstapje naar iets anders. De meeste omroepsters gingen eigen programma's doen.’’