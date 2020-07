Hoe is het nu met...? Koningin van de tienerfilms Molly Ringwald

Zij was de koningin van de tienerfilms uit de jaren 80, Molly Ringwald (1968). Zij schitterde, meestal als Het Mooiste Meisje van de Klas op prille leeftijd in films als Pretty in Pink, Sixteen Candles en vooral The Breakfast Club. Ze was voor veel van haar generatiegenoten een rolmodel. Haar populariteit was zo groot, dat een band, gespecialiseerd in hits uit deze periode, zich The Molly Ringwalds noemde. Een schitterende filmcarrière lag in het verschiet, maar het pakte anders uit.