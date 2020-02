Hoe is het nu met...? Laura Vlasblom van Frizzle Sizzle

Ook al was het 1986 en dus ruim dertig jaar geleden, nog altijd wordt Laura Vlasblom op straat herkend als lid van Frizzle Sizzle, het viertal zangeressen dat op het Songfestival op blote voeten Alles heeft een Ritme zong. ,,Een 23-jarige kent mij echt niet meer, maar boven de 35 weten ze het nog wel’’, zegt ze lachend. Vlasblom (51) runt tegenwoordig met haar man Michel Veenman haar eigen bedrijf, Elvy. Ze maken accessoires, voornamelijk riemen en tassen. ,,In 2012, 2013 ontwikkelden wij een festivaltasje met allerlei kleurtjes. Dat was gebaseerd op een munitietasje dat militairen in de jaren 40 al op de riem droegen. Ik heb daar iets leuks van gemaakt en dat werd een hit, al was het geen muzikale.’’