Hoe is het nu met...? Zangeres Nelly Furtado

Nelly Furtado. Het bekt zo lekker dat Furtado eind jaren 90 – toen ze ontdekt werd na optredens in een nachtclub in Toronto – niet op zoek hoeft naar een artiestennaam. Haar gezellige voornaam staat direct garant voor succes als ze in 2000 maar liefst 6 miljoen exemplaren van haar debuutalbum Whoa, Nelly! over de toonbank ziet gaan. Hits als I'm Like a Bird, Turn off the Light en ...on the Radio (Remember the Days) worden massaal meegezongen. Dat geldt ook voor Força, dat vier jaar later wordt gekozen als themanummer van het EK in Portugal.



Na nog wat succesnummers in de jaren erna, waaronder Promiscuous met Timbaland, wordt het ineens stil rond Furtado. Interviewaanvragen, fotoshoots, geen Instagram meer: ze duikt onder. Ze werd plots overvallen door het besef dat ze beroemd, en dus rijk, was geworden. Aan de Daily Mail zegt ze daarover: ,,Ik was op mijn 20ste op geen enkele manier voorbereid op wat me zou overkomen. Ik moest niet alleen de artiest zijn, maar eruit zien als een model. Ik ben opgevoed met zelfvertrouwen, maar ik begon me ineens dik te voelen in een jurk.’’ Tijdens een tournee, waarbij ze haar pasgeboren dochter noodgedwongen borstvoeding gaf in de bus, krijgt ze op het podium een zenuwinzinking. Ze vliegt terug naar huis, waar duidelijk wordt dat het diep zit. ,,Ik voelde mij een mislukking en begon aan alles te twijfelen. Ik verlangde naar de eenzaamheid.’’