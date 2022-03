Hoe is het om tijdelijk een populaire rol over te nemen? ‘Probeer vooral niet voorganger na te doen’

Queen verhuist definitief uit Buckingham Palace, woont en werkt permanent vanuit Windsor Castle

De Britse koningin Elizabeth II is definitief verhuisd uit Buckingham Palace in het centrum van Londen. Ze zal permanent wonen en werken in Windsor Castle, circa 20 kilometer ten westen van de Britse hoofdstad, zo melden Britse media zondag. Buckingham Palace was officieel hoofdkwartier en woning van de vorstin. Ook officiële ontvangsten worden nu in Windsor Castle geregeld.

6 maart