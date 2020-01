Hoe kan Op1 van Jinek winnen? Falende duo's snel lozen!

Elton John schenkt 1 miljoen dollar aan slachtof­fers Australi­sche bosbranden

7:48 Zanger Elton John gaat 1 miljoen dollar doneren aan de slachtoffers van de Australische bosbranden. De Britse zanger, die een optreden gaf in Sydney, kondigde dat aan tijdens zijn concert in de hoofdstad van de provincie New South Wales.