Hoe komt RTL Late Night historisch dieptepunt te boven?

John Mayer met acute blin­de­darm­ont­ste­king in ziekenhuis

20:26 De Amerikaanse singer-songwriter en gitarist John Mayer (40) is vandaag in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie wegens een acute blindedarmontsteking. Dit meldt Variety op basis van een verklaring van de band Dead & Company waarmee John Mayer op tournee is.