Hoe Linda de Mol op het idee kwam een serie over het leven in het Gooi te maken

Linda de Mol had geen meisjes­naam voor dochter: ‘Het was een grote verrassing’

20 oktober In de nieuwste editie van haar blad Linda met als thema ‘de bevalling’ vertelt Linda de Mol zelf ook over haar zwangerschappen. In de bijbehorende backstagevideo op Instagram doet de 56-jarige Talpa-ster vast een boekje open over nesteldrang, gierende hormonen en haar zwangerschapsverslaving.