Hoe maak je een voetbalblad als er geen voetbal is?

Hoe groot was de paniek bij Voetbal international toen een klein maandje terug bekend werd dat er voorlopig niet gevoetbald ging worden?



Peter Wekking: ,,Een dag na die persconferentie van premier Rutte hebben we de koppen bijeen gestoken: hoe nu verder? De eerste VI’s konden nog moeiteloos gevuld worden. Toen kwamen wij al snel uit op themanummers.”



Pieter Zwart: ,,Normaal vaar je op een agenda. Die is nu weg. We zijn altijd wel op zoek naar verdieping en achtergronden, maar daar was nooit de tijd en gelegenheid voor. Dat kan nu wel.”