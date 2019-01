Hoe overleef je het Internationale Film Festival Rotterdam?

Wie de komende tien dagen rondstruint op het 48ste Internationale Film Festival Rotterdam (IFFR) loopt het gevaar overvallen te worden door een paniekaanval die in het ergste geval kan uitmonden in vluchtgedrag.

Vooral als je zonder voorbereiding verzeild bent geraakt in een filmvertoning die je eigenlijk bij je volle verstand nooit zelf zou hebben uitgekozen. Maar ja, de betreffende voorstelling was als enige op deze avond nog niet uitverkocht, dus toch maar de gok genomen.

Meestal pakt zo'n impulsieve beslissing verkeerd uit. Waar zit ik naar te kijken? Waarom begrijp ik dit niet? Waarom ben ik niet naar de bar van de Rotterdamse Schouwburg gegaan?

Wijsneus

Het allerergste wat je vervolgens kan overkomen, is in gesprek te raken met een medebezoeker - een wijsneus die denkt dat hij of zij ervoor heeft doorgeleerd - die het allemaal wel heeft begrepen. Zinsneden vol constateringen als 'wat een geweldige afro-futurisme-esthetiek' en 'zag je die culturele antropofagie niet aankomen?' vliegen je om de oren.

Even heb je dan het gevoel in een sketch van Jiskefet of Koot en Bie beland te zijn. Of in de scène uit Annie Hall, waarin een snob die achter Woody Allen in de rij voor de kassa staat zijn visie op het werk van Federico Fellini, Samuel Beckett en mediafilosoof Marshall McLuhan in het oor van Allen tettert. De scène eindigt ermee dat hij de echte McLuhan tevoorschijn haalt die aangeeft dat de betweter allemaal onzin verkondigt. Slotzin van Allen: ,,Zat het leven maar zo in elkaar.''

Wirwar

Helaas ziet de werkelijkheid voor de bezoeker van het IFFR er heel anders uit. Wat doe je met een opdringerige medebezoeker die denkt dat hij alles begrepen heeft van die onbegrijpelijke wirwar van beelden, die verankerd zijn in de cultuur van het ver-weg-land dat de filmkunst pas sinds kort heeft ontdekt?

Het beste antwoord dat je in zo'n geval kan geven, is over een andere film uit dezelfde regio beginnen waarvan je zeker weet dat de ander er nooit van gehoord heeft. Om de doodeenvoudige reden dat de betreffende film nooit is gemaakt. Tip: heb altijd een fictieve titel - het liefst in de oorspronkelijke taal - paraat als de filmnerd wil weten waar hij hem kan zien.

Emotie

Het Filmfestival van Rotterdam is vaak omschreven als een ontdekkingsreis. Festivaldirecteur Bero Beyer spreekt in zijn voorwoord van de festivalkrant over 'Film is een emotionele ervaring. Mooie cinema neemt je mee in euforie en verdriet, in verwarring en vrolijkheid. Ik voel dus ik leef.'

Hij constateert verder: 'Door de stortvloed van beelden die iedere dag op ons afkomt, met kant en klare emoties en verstrooiing in nieuws en entertainment, zijn we geoefend om muren op te trekken, ervoor te zorgen dat dingen ons niet raken. Afgestompt. Maar de ervaring is zo veel rijker als je de emotie toelaat. Met prachtige uitdagende cinema. Bekijk, voel en bevrijd jezelf.'