Hoe Reinout Oerlemans nóg rijker werd

,,Als verdienstelijke hockeykakker per toeval in Neerlands bekendste soap rollen en vervolgens mediamagnaat worden: het is de fraaie loopbaan van Reinout Oerlemans (47) in een notendop’’, aldus de redactie van Quote in een kakelverse uitgave van de Quote 500, waarin elk jaar de rijkste Nederlanders worden opgesomd. Oerlemans noteert de 241ste plaats.



Iedereen weet dat de oprichting van televisie- en filmproductiemaatschappij in 2001 de in Brabant geboren ondernemer geen windeieren legde. In ruim vijftig landen worden inmiddels televisieformats van het bedrijf uitgezonden. Vier jaar geleden besloot Oerlemans, die in 1990 zes jaar lang de rol van Arnie vertolkte in Goede Tijden Slechte Tijden, zijn baby dan toch te verkopen aan Warner Bros. De Amerikaanse tak bleef wel in handen van hem en de medeoprichters.