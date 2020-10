Hoe The Shining iedereen in z’n greep houdt (terwijl je alles zelf moet uitzoeken)

Al bij de eerste teaser van The Shining was in 1980 al duidelijk dat de horrorfilm van Stanley Kubrick (1928-1999) geen alledaagse kost was. Het eerste vrijgegeven beeld bestond uit de liftdeuren van het Overlook Hotel waaruit golven vol bloed de gang overspoelden. Het was een geniale vondst om de nieuwsgierigheid en fantasie van de kijker meteen te prikkelen.