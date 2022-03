Hoe ver kun je gaan als juicekanaal? ‘Bij zware beschuldigingen kan het zomaar misgaan’

Oscarwin­naar William Hurt (71) overleden

De Amerikaanse film- en theateracteur William Hurt is zondag op 71-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Portland (Oregon). Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hurt is onder meer bekend van rollen in films als Kiss of the spider woman en Broadcast news. De acteur onthulde in 2018 dat hij aan terminale prostaatkanker leed, die was uitgezaaid naar zijn botten. Volgende week zou hij 72 zijn geworden.

14 maart