Hoe verder zonder ‘eerlijke’ Klaasje? ‘Het mag avontuurlijk worden’

De liefde voor K3 zat er bij Meijer al op jonge leeftijd in. De blondine, opgegroeid in het Westlandse ‘s-Gravenzande, kende als kind alle dansjes en liedjes van het kleuterpoptrio, dat vanaf 1998 aanvankelijk werd gevormd door Karen, Kristel en Kathleen. Toen Studio 100 in 2015 de zoektocht naar een nieuw lid startte, twijfelde Klaasje geen moment. Ze meldde zich aan en viel al snel in de smaak bij de juryleden. Kristel complimenteerde haar na het eerste optreden tijdens de goed bekeken liveshow met ‘Je hebt de K-factor’.