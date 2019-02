Hof beslist over drugszaak Frank Masmeijer

Pierre Bokma zegt toch nog sorry tegen Arjen Lubach

8:33 Pierre Bokma heeft excuses aangeboden aan Arjen Lubach voor uitlatingen die de 63-jarige acteur eerder deze maand deed in een interview. Bokma stelde dat ‘iedereen met een leuke babbel’ tegenwoordig maar in het theater wil staan en noemde Lubach als voorbeeld. Dit schoot de VPRO-coryfee, die al zeventien jaar op het podium staat, in het verkeerde keelgat.