Hoge verwachtingen van Meilandjes: nieuw seizoen twee keer per week op SBS 6

Het nieuwe seizoen staat in het teken van de terugkeer van Martien Meiland en zijn gezin naar Nederland, meldt Shownieuws. De Meilandjes hebben hun Franse kasteel te koop gezet en in het Gelderse Hengelo een nieuw stulpje gekocht.



Volgens SBS betekent het besluit om Chateau Marillaux te verkopen nóg meer werk aan de winkel, want er zijn nog klusjes die moeten worden afgerond en het kasteel moet verkoopklaar worden gemaakt. Het lijkt erop dat de ophef rond de ontslagen huishoudster Nadège ook in de serie voorkomt, want ‘zij moet goed worden achtergelaten nu er geen gasten meer op het kasteel verblijven’. En natuurlijk gaat verbouwen ook niet zonder slag of stoot: de aannemer wordt opgenomen in het ziekenhuis.