Hoger beroep van Qmusic tegen Q-dance voorlopig van de baan

Met video Jinek reageert op kritiek na lachen om vastgebon­den voetballer: ‘Hij vond de grap hilarisch’

Eva Jinek zegt ‘niet te hebben gelachen over een voorval waar iemand last van had’, nadat De Limburger eerder deze week terugblikte op een moment uit 2020 waarin voormalig voetballer Sjaak Polak in haar talkshow vertelde hoe hij zijn teamgenoot ooit had vastgebonden. De presentatrice kon rekenen op kritiek, maar geeft vandaag opheldering over de situatie.

2 mei