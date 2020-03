Holland's got Talent-finalist Lars (28) misbruikte 4-jarig kind: 5 jaar cel

Holland’s got Talent-finalist Lars de R. is vandaag in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor het seksueel misbruik van meerdere jonge jongens. Dat misbruik gebeurde in India, Kroatië en Nederland. Het jongste slachtoffer was vier jaar.

Het misbruik heeft zich voorgedaan over een periode van acht jaar. De R. reisde een paar keer naar India, waar hij - tegen betaling - met jongetjes seks had. In Nederland misbruikte De R. de kinderen tijdens het geven van gitaarles. Ook als activiteitenbegeleider in een Amsterdamse speeltuin maakte hij zich schuldig aan misbruik.

Stoornis

De gitaarspelende finalist van de talentenshow werd oktober 2018 door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot vier jaar cel en tbs. Het Openbaar Ministerie, dat in hoger beroep was gegaan van dat vonnis, had 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

Tbs met dwangverpleging vindt het hof niet nodig. Wel moet de man van het hof een langdurige klinische behandeling voor zijn pedofiele stoornis ondergaan en zich jarenlang aan strakke voorwaarden houden om herhaling van misbruik in de toekomst te voorkomen.

Psychische schade

De man moet aan drie jongens enkele duizenden euro’s schadevergoeding betalen vanwege de ernstige psychische schade die hij heeft veroorzaakt.