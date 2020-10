Holleeder-serie Judas krijgt mogelijk een vervolg

‘Phil Collins werd door ex-vrouw gedumpt met appje’

11:50 Zanger en drummer Phil Collins ligt flink overhoop met zijn ex-vrouw Orianne Cevey. De 69-jarige Collins wil zijn 23 jaar jongere ex het huis uit zetten nadat zij in het geheim was getrouwd met een andere man. Nu blijkt dat Cevey met een appje had laten weten dat ze Collins zou verlaten voor die andere man.