Hollywood blij met ontslag Weinstein bij Oscars

,,Amen", twitterde actrice Emmy Rossum. Ook Mia Farrow waardeert de snelle actie: ,,Trots op de Academy. Harvey Weinstein is eruit." Ook retweetten meerdere Amerikaanse sterren, waaronder acteurs Ashley Judd en Ronan Farrow, de mededeling van de Academy om te laten weten dat ze tevreden zijn met de beslissing.



Rose McGowan, een van de vrouwen die claimt te zijn aangerand door Harvey Weinstein, liet zich na het nieuws opnieuw kritisch uit over Harvey. ,,Ik verdom je tot het einde der tijden", twitterde ze. Op Instagram plaatste de 44-jarige actrice een video van zichzelf op het strand met de tekst: ,,Wij doden draken".



De raad van bestuur wil met het ontslag van Weinstein een boodschap afgeven, aldus een verklaring. ,,Wij doen dit niet alleen om afstand te nemen van iemand die het respect van zijn collega's niet verdient, maar ook om een boodschap af te geven dat het tijdperk van opzettelijke onwetendheid van of schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofdierengedrag en intimidatie op de werkplek in onze bedrijfstak voorbij is."



Weinstein wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting. Onder meer Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Judith Godrèche en Rose McGowan beschuldigen de producent van seksuele intimidatie en verkrachting. Katja Schuurman kreeg ook met hem te maken, maar weigerde mee te gaan. Zij gaf op deze site een inkijkje in de manier waarop Weinstein te werk ging.