'Hollywood-carrière Johnny Depp voorbij na smaadzaak'

Johnny liet vrijdag weten op Instagram dat filmstudio Warner Bros. hem heeft verzocht op te stappen uit de franchise. ,,En ik heb dat verzoek gerespecteerd en ik ben het ermee eens", schreef de acteur.

Depp had The Sun aangeklaagd wegens smaad omdat hij in een artikel uit 2018 een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. Een rechter oordeelde maandag dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel sprake is van smaad en dat Johnny zijn ex-vrouw Amber Heard wel degelijk heeft mishandeld. Johnny gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.