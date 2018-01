Hollywood-vrouwen in actie voor #metoo

Het fonds is vooral bedoeld om gerechtskosten van slachtoffers te kunnen betalen. Het geld is bedoeld voor alle slachtoffers van seksueel ongepast gedrag of misbruik, niet alleen in de entertainmentwereld maar ook uit andere sectoren. Vaak zijn rechtszaken onbetaalbaar. Op de eerste dag is al meer dan 13,4 miljoen dollar opgehaald. Het beoogde doel is 15 miljoen dollar.