Hollywoodacteur Richard Gere (68) voor de derde keer getrouwd

video Waylon lanceert ruige videoclip bij songfesti­val­roc­ker Outlaw In 'Em

20:26 Waylon heeft vanavond vol trots de videoclip bij zijn Eurovisie Songfestivalnummer Outlaw In 'Em gelanceerd. In het filmpje lijkt hij met zijn motor en gitaar gestrand in een woestijnachtig gebied, waarna hij helemaal losgaat met de countryrocker waarmee hij in mei hoge punten hoopt te scoren in Lissabon.