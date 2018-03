Hommage maakt Herman van Veen 'nog gelukkiger'

musicalster Ria Jones 'Vroeger moest je ontdekt worden, nu is er social media'

8:17 Sunset Boulevard mag gebaseerd zijn op een stokoude zwart-witfilm uit 1950, het verhaal is urgenter dan ooit, vertelt hoofdrolspeelster en Brits West End-fenomeen Ria Jones. De geprezen musical is vanaf morgen twee weken te zien in het Amsterdamse Carré, met Jones en de rest van de oorspronkelijke Britse cast.