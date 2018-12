Hond atlete Dafne Schippers overleden na ongeval met trein

Achmed Akkabi: Ik deelde homohaat-berichten om familie te beschermen

10:42 Achmed Akkbabi kwam afgelopen week plots onder vuur te liggen in de Marokkaanse gemeenschap door een homorol in de film Chez Nous uit 2013. De acteur, die juist nu successen viert met de succesvolle serie Mocro Maffia, plaatste zelf reacties uit een besloten groep op Facebook. ,,Daar stonden foto's in van familieleden, die wilde ik weghebben", vertelde hij aan Özcan Akyol daarover bij Onze man in Deventer op Radio 1.