Hondenuitlater van Lady Gaga neergeschoten, twee honden gestolen

Deze vrouw zong het eerste liedje ooit op het Songfesti­val, geschreven door een beroemde Nederland­se schrijf­ster

9:16 Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: Hoe het allemaal begon in 1956.