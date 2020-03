Honderd elektronische apparaten R. Kelly in beslag genomen

Omdat er mogelijk nieuwe informatie naar boven kan komen uit de in beslag genomen apparaten heeft de rechter besloten dat de zaak tegen de 53-jarige zanger opnieuw wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zou R. Kelly in april voor de rechter in Chicago komen. Nu komt hij pas op 13 oktober voor de rechter.



De Amerikaanse zanger wordt onder andere beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Naast de rechtszaak in Chicago loopt er ook in New York een rechtszaak tegen de r&b-zanger. R. Kelly houdt zelf nog altijd vol dat hij onschuldig is en ontkent alle aantijgingen.