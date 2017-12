Honderden motorrijders nemen afscheid van hun held Johnny Hallyday

Seksuologe Goedele Liekens denkt over #MeToo-tournee langs bedrijven

14:39 De Vlaamse seksuologe Goedele Liekens denkt erover om op tournee te gaan langs bedrijven met een betoog over de #MeToo-discussie. Dat stelt de bekende seksdeskundige zaterdag in een interview met Belgische krant De Standaard. De lezing zou in het verlengde liggen van lessen die nu al aan kinderen op scholen worden gegeven over onaanvaardbaar gedrag.