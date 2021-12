Hoofdpiet dient ontslag in, Pakjesavond kan toch doorgaan

Sinterklaasjournaal Hoofdpiet kondigt maatrege­len aan in persconfe­ren­tie: ‘Dat is niet eerlijk’

Een duidelijke, maar strenge boodschap van de Hoofdpiet tijdens de persconferentie in het Sinterklaasjournaal vrijdagavond. Er was weliswaar een oplossing bedacht voor het tekort aan cadeautjes, maar wanneer die precies zouden komen blijft nog een raadsel. Om het feest toch nog in goede banen te leiden, kondigde de Hoofdpiet drie strenge maatregelen aan.

20 november