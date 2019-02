Hoofdrol voor Soy Kroon in Marilyn Monroe-musical

Acteur Soy Kroon is in 2020 naast Brigitte Heitzer te zien in de nieuwe musical Goodbye, Norma Jeane - De laatste nacht van Marilyn Monroe . Dat heeft producent De Theater BV bekendgemaakt. De voorstelling vertelt over het leven van de wereldberoemde filmster.

Kroon, momenteel te zien in de hitmusical Mamma Mia!, zal de rol van Henri Mortenson spelen, een jonge en ambitieuze journalist. De acteur won in 2018, samen met Holly Brood, de populaire tv-danswedstrijd Dance Dance Dance. Eerder was hij te zien in GTST en speelde hij in het theater in War Horse en Vamos!.

Goodbye, Norma Jeane vertelt over een journalist die in 1984 ergens in Europa aanbelt. Een vrouw van 58 opent de deur en stelt zich voor als Jane Edwards, maar de jongeman weet wel beter: de vrouw die voor hem staat is Norma Jeane Baker. Zij werd ooit wereldberoemd als filmster Marilyn Monroe en de wereld weet niet beter dan dat zij 22 jaar eerder, op 5 augustus 1962, is overleden. Verbijsterd laat de vrouw de jongeman binnen. Ze is bang dat haar geheim bekend zal worden en doet er alles aan om hem te overtuigen het verhaal niet te publiceren.

De rol van de jonge Marilyn Monroe wordt gespeeld door Brigitte Heitzer. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie de 58-jarige Monroe vertolkt in het stuk.