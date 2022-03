Hoofdrolspeelster West Side Story niet uitgenodigd bij uitreiking Oscars

Justin Bieber: het gaat goed met Hailey, ze is sterk

Justin Bieber (28) heeft zich tijdens zijn concert in de Amerikaanse stad Denver uitgelaten over de gezondheid van zijn vrouw Hailey (25). Zij werd afgelopen week met spoed naar het ziekenhuis gebracht toen bleek dat er een klein bloedstolsel in haar hersenen werd aangetroffen, nadat ze daarvoor symptomen van een beroerte tijdens het ontbijt kreeg. Bieber sprak zijn fans toe en meldde hen ‘dat alles goed gaat’. Dit is te zien in een filmpje dat hij op sociale media deelt.

18 maart