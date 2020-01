Hoofdrolspelers Flikken Maastricht geëerd met eigen Televizier-Ring

‘Gisteren kwamen onze grote bazen naar de set en gaven ons een groot cadeau’, schrijft Angela Schijf, die Eva van Dongen speelt in de serie, op Instagram. ‘Een prachtige ring, gemaakt door Anneke Schat en geïnspireerd op haar ontwerp van de Gouden Televizier-Ring 2014, die de serie toen won.’ Op de eerste foto die ze deelt, tonen ook Victor Reinier, Oda Spelbos en Sergio IJssel hun ring.



Flikken Maastricht is inmiddels toe aan zijn veertiende seizoen. ‘Ik heb weleens eerder gezegd dat ik niet zo van de kortstondige affaires ben, maar eerder van de lange verbintenis en een goed huwelijk. Dat doe je nooit alleen’, schrijft Angela, die ook een tweede foto plaatste.



‘Die toont onze crew op een doordeweekse draaidag. We zijn met veel en iedereen draagt zijn steentje bij aan het succes van Flikken Maastricht. Van productieassistent tot cameraman, of je nu een make-upkwast of een lamp in je handen hebt, koffiezet of orders uitdeelt - we kunnen niet zonder elkaar. Dat is mooi. Dat is teamwork.’