House of Cards verder zonder Kevin Spacey

Video Rood aangelopen Barry Atsma haalt 1.142 euro op voor Serious Request

19:35 Barry Atsma heeft maandag in een marathonsessie vijf uur lang getennist en daarmee 1.142 euro opgehaald voor 3FM Serious Request. De acteur sloeg in Sportcentrum Oudenrijn in Utrecht een balletje met prominente tennissers, dj's van 3FM en fans.