House of the dragon krijgt tweede seizoen bij HBO

De komst van een tweede reeks is geen verrassing. De makers spraken al over plannen voor een volgend seizoen tijdens Comic-Con in San Diego. Bovendien keken er afgelopen week wereldwijd al miljoenen mensen naar de eerste aflevering van House of the dragon. In Nederland was de uitzending de best bekeken eerste aflevering van een HBO-serie ooit, zo meldde de streamingdienst eerder zonder daarbij cijfers te vermelden.