How You Samba hoogste nieuwkomer in de Q-top 500 van de Zomer

Met videoHet nummer How You Samba van Kris Kross Amsterdam is de hoogste nieuwkomer in de Q-top 500 van de Zomer, zo maakt de radiozender bekend. Het lied is op plek 3 binnengekomen in de lijst, die vanaf maandag te beluisteren is.

Kris Kross Amsterdam maakte het lied met rapper Tinie Tempah en zangeres Sofía Reyes. Een schot in de roos, want How You Samba mondde uit in een hit en stond deze zomer maar liefst 4 weken op nummer 1 in de Top 40. Nu debuteert de single dus ook in de top 10 van de Q-top 500 van de Zomer.

DJ Peggy Gou maakt eveneens haar debuut in de lijst met de hit (It Goes Like) Nanana. Welke nummers nog meer in de top 10 van de Q-top 500 van de Zomer staan blijft nog even geheim. Qmusic onthult dat pas op het laatste moment.

De recordhouder van de lijst is Summer Jam 2003 van Underdog Project vs Sunclub, dat maar liefst 4 jaar bovenaan is geëindigd. Ook Daddy Yankee doet het goed, met een nummer 1 positie in 2019 met Dura en in 2017 met de zomerhit Despacito (met Luis Fonsi).

2023 de rubriek Zomerhit(te) op de plek van Angela. Ik behandel het liedje How you Samba van Kris Kross Amsterdam, Sofía Reyes en Tinie Tempah

