'Hugh Hefner had ook een duistere kant'

De lofuitingen over de woensdag overleden Playboybaas Hugh Hefner wekken veel ergernis bij verschillende vrouwen. ,,Alsof hij zo progressief was. Hugh was een emotionele manipulator”, klinkt het onder meer.

Dat de Playboymagnaat ook een duistere kant had, blijkt wel uit zijn betrokkenheid bij de verkrachtingszaak van Bill Cosby. Zijn Playboy Mansion zou volgens model Chloe Goins een van de locaties geweest zijn waar Cosby meerdere keren 'toesloeg'. Hij zou er jonge vrouwen gedrogeerd en verkracht hebben, mét toestemming van Hefner, zo beweerde Goins in haar klacht uit 2014. Goins reageert dan ook gefrustreerd op alle positieve berichten over Hefner, vlak na zijn dood.

De 91-jarige Playboymagnaat lag in het verleden vaak in de clinch met vrouwen die zich sterk maakten voor emancipatie. ,,Ze zijn mijn grootste vijanden”, grapte hij geregeld.

Volledig scherm Chloe Goins beschuldigde Bill Cosby in 2014 van seksueel misbruik in de Playboy Mansion van Hugh Hefner. © AP

Loonslaven

Een van zijn vijanden was Gloria Steinem, die in 1963 als freelance journaliste undercover ging als Playboy Bunny in een van Hefners clubs. Ze had het in haar reeks over de omstandigheden waarin de dames moesten werken en omschreef het als volgt: ,,De playboybunnies zijn loonslaven die te maken krijgen met wrede, denigrerende klanten.”

Steinem zei dat Hefner 'de geschiedenis in wilde gaan als een verfijnd en glamoureus persoon', maar voegde eraan toe:,,Hugh Hefner zou absoluut niet trots moeten zijn op de man die hij is. Hij is de laatste persoon met wie ik me zou willen identificeren.”

Dood Playmate