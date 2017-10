Hugh Hefner in besloten kring bijgezet naast Marilyn Monroe

Slechts een handjevol vrienden en familie was aanwezig, weet TMZ. Hefners vier kinderen waren er, net als zijn vrouw Crystal Harris en enkele belangrijke medewerkers van Playboy.



De laatste rustplaats van Hefner bevindt zich naast het graf van Marilyn Monroe, die in 1953 het eerste nummer van Playboy sierde. 'The Hef' kocht de grafrechten in 1992 voor een prijs van 75.000 dollar. ,,Een eeuwigheid naast Marilyn te mogen liggen is te mooi om te laten schieten'', zei de Playboy-oprichter, die volgens velen een duistere kant had, er destijds over.



Andere beroemdheden die op de begraafplaats liggen begraven zijn onder anderen Natalie Wood, Farrah Fawcett en Truman Capote.