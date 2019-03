Hugh Jackman: Was Gary Hart maar president Amerika geworden

Vanzelfsprekend heeft Hugh Jackman (Les Misérables, X-Men) ter voorbereiding op zijn rol in The Front Runner als de Democratische senator Gary Hart, die in 1988 een veelbelovende presidentskandidaat was, de man in kwestie een aantal keren ontmoet.



De gesprekken die Jackman met de senator had, maakten diepe indruk op hem. ,,Als je een aantal uren met hem praat, besef je al heel snel dat het doodzonde is dat Gary Hart destijds de politiek de rug heeft toegekeerd’’, vertelt Jackman in New York. ,,De man is zeer intelligent, heeft een visie die veel mensen zal aanspreken en hij had ook nog een vooruitziende blik, zeker wat betreft de situatie in het Midden-Oosten en de Amerikaanse buitenlandse politiek.