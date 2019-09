Hugo had even moeten bellen met Fatima Moreira de Melo

Honger

Weer verbaas ik me over de voorbereiding. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. Je doet aan Expeditie Robinson mee en vraagt, zoals Berdien aan Eva, ‘of dit cassave zou kunnen zijn’. Heeft Berdien thuis nog Commodore 64? Hallo? Google Afbeeldingen? Schitterend montagewerk ook op Duivelseiland: Eva die zegt dat ze niet meer afhankelijk moeten zijn van de (eet-)kist, maar ‘echt op onderzoek moeten uitgaan, naar eten moeten zoeken en jagen’. En dat je haar dan in beeld krijgt: liggend op een bedje, terwijl haar teamgenoten… op zoek gaan naar eten.



Mooie wijsheden ook van Rob: ,,Van vissen word je rustig.” Vorige week bestempelde ik hem als een kluns: vlam in de pan, verbrande bananen, eten laten vallen en ook nog eens een grote mond: ,,Heb ik nieuws voor je: de voorraad rijst wordt bijgevuld.” Dat dat laatste niet zo is, zal hem de afgelopen week zijn verteld, want nu hoor ik hem zeggen: ,,Op een gegeven moment is het op. We moeten ons zorgen maken.” Bij Robinson gaat alles en iedereen alle kanten op. Van links naar rechts, van gemeen tot lief, van verliezen naar winnen. En Expeditie Jansen gaat hier ongegeneerd in mee. Rob is van kluns veranderd in koning van de balspelen.