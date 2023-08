Huis vol-familie de Kraantjes runnen nu camping in Luxemburg: ‘Onderschat hoe het zou gaan’

MET KAART Tv-familie De Kraantjes telt negen kinderen: hier wonen de grootste gezinnen in de regio

Een op de tien gezinnen in het Groene Hart telt vier of meer kinderen. De gemeente met de meeste grote gezinnen is Bodegraven-Reeuwijk: 12,7 procent. Een gezin met negen kinderen komt echter uit Boskoop en voelt zich ‘als groot gezin’ prettiger in Luxemburg dan in Nederland.