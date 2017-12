Humberto: Dankbaarheid en eerbied voor Marco Borsato

Recensie De schaduwzijde van roem

11:00 De biografische musical is dit theaterseizoen hot, getuige voorstellingen over Annie M.G. Schmidt, Liesbeth List, Gloria Estefan en Adèle Bloemendaal, Jasperina de Jong en Conny Stuart. Ogenschijnlijk past From Sammy with love naadloos in die reeks, maar de productie over het leven en lijden van de Amerikaanse entertainer Sammy Davis Jr. is zijn door kleinschaligheid en invalshoek een bijna atypische musical.