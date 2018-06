Humberto huppelt in hut en Geer geneert zich voor fan

Recensie Maak 23 minuten vrij voor Sir Paul, het is de moeite waard

8:33 Met dank aan reclames is de kreet Dit Moet Je Gezien Hebben flink gedevalueerd, maar het filmpje dat talkshowhost James Corden maakte met Paul McCartney valt onherroepelijk in deze categorie. Tip: bekijk het filmpje eerst, want hoe minder je vooraf weet, hoe beter het is. Het staat hier boven en kost 23 minuten van jouw tijd. Doe het. Je krijgt er geen spijt van, maar wel gegarandeerd een brede glimlach op het gezicht.