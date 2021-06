Humberto scoort met Hazes: ‘Ik kloot maar wat aan’

VideoVoor het eerst sinds het stoppen van RTL Late Night is Humberto Tan terug met een dagelijkse talkshow, en hij trapt af met mooie cijfers. Er keken gisteravond 809.000 mensen naar Humberto op RTL 4, slechts een fractie minder dan naar talkshowconcurrent Op1 . Aan tafel zat onder anderen André Hazes, die vertelde waarom er geen dag voorbijgaat zonder dat hij in de publiciteit is. ,,Ik kloot ook maar wat aan.”

Tan vroeg aan Hazes of hij nog wel lol in zijn werk heeft nu hij iedere dag in de krant staat, op niet altijd de leukste manier. ,,Nou, ik moet je zeggen dat die lol ver te zoeken is”, antwoordde Hazes. ,,Er zijn mensen op me aan het inpraten dat het wel leuk moet blijven. Maar het is veel. Je zit er niet echt op te wachten. Ook zo’n avond als nu: je hebt wat te promoten (in dit geval zijn EK-nummer, red.), maar je komt wéér met je harses op tv, terwijl dit wel gewoon mijn werk is, snap je? De mensen kunnen dat onderscheid niet meer maken.”

Tan zei daarop dat Hazes het zelf ook wel opzoekt. ,,Op je Instagram of dat je erover praat... Hoe hou je die balans in de gaten? Dat je het niet allemaal zo naar buiten brengt?” Hazes: ,,Heel eerlijk: ik doe ook maar wat. Dat meen ik echt.” Tan lachte: ,,Misschien is dat het probleem. Dat je wat minder maar wat moet doen.” Hazes: ,,Ja, alleen: wanneer is het goed en wanneer is het slecht? Ik doe weleens wat en dan denk ik achteraf: dat was niet zo slim. Tegenwoordig weet ik niet meer: moet ik nou naar mijn intuïtie luisteren en niet met mijn hart denken maar met mijn hoofd? Wat vinden andere mensen?”



Lees door onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De talkshowhost stipte zijn eigen buitenechtelijke affaire kort aan. ,,Wat je privé doet – ik bedoel: ik ben de laatste die daarover gaat beginnen – dat is aan jou. Maar als je daar heel vaak over leest, dan kan dat op een gegeven moment op de zenuwen werken van een aantal mensen. Dat slaat ook op jou. Ik kan me niet voorstellen dat het je onbewogen laat.”

Energie

De volkszanger beaamde dat het ‘heel veel energie zuigt’, maar dat hij niet goed weet wat de oplossing is om de overdaad aan aandacht te verminderen en meer rust te creëren voor zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen, zijn ex Monique Westenberg en hun zoontje André.

,,In mijn ogen is het enige dat ik heb gedaan dat ik voor mijn eigen geluk heb gekozen. Blijkbaar is dat een ding bij mensen”, aldus Hazes. ,,Ik ben én 27 én koppig én verliefd en wil het van de daken schreeuwen. Dat wordt een mix die bij sommige mensen gewoon verkeerd valt. Hoe los ik het op? Ik heb echt geen flauw idee. Voor mij is het belangrijkste dat ik het allemaal wel heel leuk blijf vinden.”

Dat hij bijvoorbeeld foto's plaatst met zijn nieuwe liefde, is omdat zo de paparazzi niet meer voor zijn deur blijven liggen. ,,Ik denk dat ik het elke keer goed doe, want ik kloot ook maar wat.” Toch raakt de kritiek hem wel. ,,Dan zie je al die negatieve reacties en dan denk je dat het heel Nederland is, weet je wel. Maar het zijn vijfhonderd mensen uit Appelscha ofzo, want op straat is iedereen aardig.”

Quote Die negatieve reacties zijn vijfhon­derd mensen uit Appelscha, want op straat is iedereen aardig André Hazes

Tan haalde Hazes’ levensmotto aan: ‘ik leef mijn leven zoals ik dat wil’. ,,Dat mag natuurlijk, maar alleen als je ook de consequenties wil aanvaarden.” Hazes zei dat hij dat ‘sowieso’ doet. ,,Het is tien jaar goed gegaan en nu is het een jaar zwaar. Dan ga ik ook echt niet in een hoekje zitten huilen. Alleen wordt er nu over mij geschreven alsof ik oude vrouwtjes beroof. Ik heb voor mijn eigen geluk gekozen, ben goed voor mijn ex en goed voor mijn zoon. Maar blijkbaar is er iets – en dat ben ik zelf nog aan het vinden – wat niet goed is, wat ik doe. De mensen zeggen dan dat ik te veel op tv ben, maar dit is gewoon mijn job, weet je wel? Ik móet dit doen.”

Beluister hier onze Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm André Hazes aan tafel bij Humberto. © RTL 4