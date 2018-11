Humberto Tan (53) is de beoogd presentator van het nieuwe sportpraatprogramma van RTL, de opvolger van Voetbal Inside . De voormalig talkshowhost van RTL Late Night presenteerde gisteren de twee proefuitzendingen die in het geheim werden opgenomen in Hilversum.

Als een van de zogeheten pilots bevalt, wil RTL 7 het programma begin van het kalenderjaar 2019 op de buis brengen. Dat zal dan naar alle waarschijnlijkheid gebeuren op zondagavond, tegenover Rondo, het sportprogramma met Jack van Gelder op Ziggo Sport.

RTL gaat niet in op de aanwezigheid van Tan in de pilots. ,,Het klopt dat we bezig zijn met een nieuw sportprogramma. Er zingen veel namen rond, maar over de inhoud van dit programma willen we op dit moment niet meer kwijt’’, stelt een woordvoerder.

Jarenlang was Voetbal Inside, en daarvoor Voetbal International, een van de grote blikvangers op RTL 7 met presentator Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen in de hoofdrollen. Het trio werd afgelopen zomer ingelijfd door Talpa van John de Mol, waar ze een contract tekenden voor vier jaar. Het programma ging door als Veronica Inside en hield dus de initialen (VI). RTL kampte met een gat, maar is nu bezig met een doorstart.

De merknaam Voetbal Inside bleef in handen van RTL en ging verder als een online-platform. De site kent een groot aantal bezoekers en een populair Twitteraccount met bijna 140.000 volgers. Of RTL deze naam ook daadwerkelijk zal koppelen aan het nieuwe tv-programma is nog niet bekend.