Humberto Tan: Bernhard heeft spijt van omstreden F1-vraag aan Chef’Special

Humberto Tan heeft naar eigen zeggen 'uitgebreid' gesproken met prins Bernhard over de ophef rond een brief aan Chef'Special. Volgens de presentator is de prins van mening dat de e-mail met het verzoek aan de band om gratis op te treden tijdens de Formule 1 in Zandvoort 'nooit verstuurd' had mogen worden. Zo zei Humberto donderdagavond in zijn talkshow op RTL 4.

Een medewerker van de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort, het circuit waarvan de prins mede-eigenaar is, had Chef’Special mede namens Bernhard gevraagd gratis op te treden tijdens de Dutch Grand Prix. Zanger Joshua Nolet, die vanwege de coronapandemie al tijden niet kan optreden, uitte woensdag in een video op Instagram zijn ongenoegen over de uitnodiging.

Quote Al twee jaar lang zitten wij als het braafste jongetje van de klas toe te kijken. We mogen niet spelen Joshau Nolet, zanger Chef’Special ,,Die brief had nooit verstuurd mogen worden”, vindt Bernhard volgens Humberto. Ook zou de prins zijn excuses aan willen bieden en graag met de band willen praten.



Daar heeft Chef’Special niet per se behoefte aan, reageerde Joshua aan de talkshowtafel. Volgens de zanger is de prins slechts ‘een vehikel’ en is de woede vooral gericht aan de politiek omdat de evenementensector al zolang stil ligt. ,,Al twee jaar lang zitten wij als het braafste jongetje van de klas toe te kijken. We mogen niet spelen.”

Reacties muziekorganisaties

Volgens diverse grote Nederlandse muziekorganisaties is het een verkeerd signaal als artiesten gratis optreden bij de Dutch Grand Prix. ,,Veel te vaak krijgen zangers en bands te horen: maar je vindt het toch leuk om te doen?”, aldus voorzitter Arriën Mollema van BAM! Popauteurs. ,,Het is een bizarre gedachte dat je niet betaald zou krijgen voor werk dat je doet. Prins Bernhard verhuurt de vele huizen die hij bezit ook niet voor een vrijkaartje voor een concert.”

,,Nu gratis optreden zal niet helpen in het gesprek dat wij proberen te voeren over eerlijke vergoedingen voor artiesten”, zegt Berend Schans van de Nederlandse Popcoalitie. ,,De mensen die de tribunes bouwen bij de Grand Prix of het asfalt verzorgen, doen dat ook niet voor vrijkaarten.”

Donderdag liet ook koepelorganisatie POPnl weten het niet slim te vinden als artiesten ingaan op het aanbod van de prins. ,,De verhouding tussen de financiële slagkracht en de omvang van de Grand Prix, de grote hoeveelheid huizen die de prins bezit en de flexibiliteit die van artiesten wordt gevraagd is volledig zoek”, zei voorzitter Frank Kimenai.

Zangeres Davina Michelle is juist “zeer vereerd” dat ze bij de Formule 1 in Zandvoort het volkslied mag zingen. ,,Daarom doet ze het zonder betaling”, aldus haar manager. De Dutch Grand Prix liet vrijdag weten niet te willen reageren op de uitspraken van de organisaties. Eerder zei de organisatie te snappen dat het verzoek om gratis op te treden verkeerd is overgekomen. ,,We dachten artiesten te hebben benaderd die racefan zijn.”

‘Ik ben geen lakei’

In een reactie op de ontstane ophef zegt zanger Henny Vrienten dat hij nooit voor de koninklijke familie zou optreden. ,,Ik ben geen lakei, ik wil niets met Oranje te maken hebben”, beklemtoont Vrienten in het radioprogramma Met het oog op morgen. ,,Oranjes geven geen geld uit, die ontvangen graag geld. Maar al hadden ze heel veel geld geboden, ik zou er niet zijn.”

Vrienten stelt heel lang het coronabeleid van het kabinet te hebben gesteund. ,,Ik ben niet iemand van het complotdenken en het ontkennen en ik vond dat er maatregelen moesten komen. Maar gaandeweg zijn de regels ontzettend ongelijk geworden en ben ik heel boos geworden. Lowlands is een driedaags festival waar tentjes staan, en Zandvoort is een driedaags festival waar tentjes staan. Waarom mag dat dan wel?”

Volgens Vrienten is muziekpubliek ‘een stuk gedisciplineerder’ dan voetbalfans, die nu wel per tienduizenden naar de stadions mogen. ,,Niets ten nadele van voetballers, maar ik zie in de stadions hele rare taferelen”, zegt hij. De geplande clubtour van Doe Maar staat ‘on hold’ tot de volgende persconferentie van het demissionaire kabinet. De concerten in België gaan wel door.

